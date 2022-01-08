Вестник Кавказа

Биткоин превышал психологическую планку в $70 тысяч

Биткоин превышал психологическую планку в $70 тысяч
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью самая популярная в мире криптовалюта биткоин в ходе торгов превышала по стоимости психологическую планку в $70 тысяч и лишь к 01:49 мск замедлила рост и вернулась на уровень $69,812 тысяч.

Биткоин ставит новые рекорды – его цена на торгах минувшей ночью превышала $70 тыс, свидетельствуют данные площадки Binance.

Всплеск произошел в 01:07 мск – новые данные продержались до 01:49 мск, и только после этого биткоин замедлил рост и немного "сдал назад" – до $69,812 тыс, передает ТАСС.

Напомним, в последние годы биткоин находится на пике своей популярности, хотя его эмиссия естественным образом сильно ограничена, а большая часть криптовалюты уже "добыта". 

Напомним, еще весной минувшего 2023 года глава профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков предложил в России как можно быстрее вывести из тени криптовалюты, чтобы использовать их для торговли с международными партнерами.

После перевода в правовое поле криптовалюту можно будет использовать для международных расчетов, пояснил парламентарий.

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