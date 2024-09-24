Банковские вклады в России становятся выгоднее

Коммерческие банки России начали повышать ставки по вкладам – причиной такого решения финансистов стал рекордный рост ключевой ставки до 21%, принятый Центробанком России 25 октября.

Коммерческие банки в России начали поднимать ставки по вкладам населения, сообщили в кредитных организациях.

Инициатором изменений стал банк ВТБ, который накануне повысил ставки по рублевым депозитам до 22% годовых: вслед за ним максимальную ставку по вкладам на 1,2 процентных пункта до 22,1% годовых, поднял и банк "Дом.РФ", передает РИА Новости. Сегодня повысил ставки по наиболее востребованным вкладам и "Абсолют банк" – сейчас он предлагает своим клиентам до 22% годовых накоплений. Чуть меньше, до 21,6%, повысил ставки по вкладам и популярный банк ПСБ.

Пока "непробиваемым" остается лишь Сбер – в своих массовых рассылках он упорно предлагает клиентам лишь до 16% годовых в своих накопительных счетах, по крайней мере – на первые 3 месяца.

Напомним, в минувшую пятницу, 25 октября, Центробанк России повысил ключевую ставку до самого высокого за всю ее историю уровня. Регулятор поднял ее на 2 п.п., с 19% до 21%. Причина – рост инфляции выше ожиданий.