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"Грузинская мечта": оппозиция принесла бы в Грузию беду

&quot;Грузинская мечта&quot;: оппозиция принесла бы в Грузию беду
В "Грузинской мечте" прокомментировали заявления оппозиции, которая призвала закрыть границу с Россией на фоне попытки мятежа в стране.

Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили дал ответ на заявления оппозиции, которая требовала закрыть границу с Россией на фоне ситуации внутри страны.

Слова грузинских оппозиционеров о созыве СБ Грузии и открытии второго фронта руководитель "Мечты" назвал чушью. Он

"Это лицо коллективной оппозиции коллективного "Национального движения"

- Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что оппозиционные силы принесли бы на землю Грузии беду и хаос, если бы они руководили страной. Кобахидзе выразил уверенность, что общество даст свою оценку их заявлениям.

В Грузии заявили об отсутствии серьезной оппозиции

В Грузии заявили об отсутствии серьезной оппозиции

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