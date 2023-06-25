"Грузинская мечта": оппозиция принесла бы в Грузию беду

Опубликовано: 15:44, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

В "Грузинской мечте" прокомментировали заявления оппозиции, которая призвала закрыть границу с Россией на фоне попытки мятежа в стране.

Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили дал ответ на заявления оппозиции, которая требовала закрыть границу с Россией на фоне ситуации внутри страны.

Слова грузинских оппозиционеров о созыве СБ Грузии и открытии второго фронта руководитель "Мечты" назвал чушью. Он

"Это лицо коллективной оппозиции коллективного "Национального движения"

- Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что оппозиционные силы принесли бы на землю Грузии беду и хаос, если бы они руководили страной. Кобахидзе выразил уверенность, что общество даст свою оценку их заявлениям.