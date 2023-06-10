В Грузии заявили об отсутствии серьезной оппозиции

Опубликовано: 18:25, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В "Грузинской мечте" заявили, что в стране отсутствуют серьезные оппозиционные силы. Там добавили, что нет таких партий, которые могут серьезно заявить на выборах в парламент.

Сегодня в Грузии отсутствует серьезная оппозиционная сила, сообщил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, в стране в настоящее время нет такой политической силы, которая могла бы серьезно заявить о себе на предстоящих выборах в парламент. При этом он выразил уверенность, что такие силы будут в ближайшем будущем.

Также политик рассказал о низких рейтингах самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". Кобихидзе надеется, что падение рейтингов ЕНД ликвидируют партию.