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В Грузии заявили об отсутствии серьезной оппозиции

В Грузии заявили об отсутствии серьезной оппозиции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В "Грузинской мечте" заявили, что в стране отсутствуют серьезные оппозиционные силы. Там добавили, что нет таких партий, которые могут серьезно заявить на выборах в парламент.

Сегодня в Грузии отсутствует серьезная оппозиционная сила, сообщил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, в стране в настоящее время нет такой политической силы, которая могла бы серьезно заявить о себе на предстоящих выборах в парламент. При этом он выразил уверенность, что такие силы будут в ближайшем будущем.

Также политик рассказал о низких рейтингах самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". Кобихидзе надеется, что падение рейтингов ЕНД ликвидируют партию.

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