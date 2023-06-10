В Грузии заявили об отсутствии серьезной оппозиции

В "Грузинской мечте" заявили, что в стране отсутствуют серьезные оппозиционные силы. Там добавили, что нет таких партий, которые могут серьезно заявить на выборах в парламент.
Сегодня в Грузии отсутствует серьезная оппозиционная сила, сообщил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
По его словам, в стране в настоящее время нет такой политической силы, которая могла бы серьезно заявить о себе на предстоящих выборах в парламент. При этом он выразил уверенность, что такие силы будут в ближайшем будущем.
Также политик рассказал о низких рейтингах самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". Кобихидзе надеется, что падение рейтингов ЕНД ликвидируют партию.