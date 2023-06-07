О судьбе президента Грузии рассказали в "Мечте"

Опубликовано: 21:01, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Грузии

Представитель правящей партии "Грузинская мечта" и вице-спикер парламента Гия Вольский рассказал, как в Тбилиси оценивают возможность импичмента президента.

Правящая "Грузинская мечта" не собирается запускать импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Причины такого решения назвал зампредседателя парламента Гия Вольский.

По его словам, власти не считают действующего президента как противостоящую им силу.

"Мы смотрим на это, как на институт президента, и институт президента следует ценить соответствующим образом"

– Гия Вольский

Кроме того, обратил внимание политик, в случае запуска процедуры некоторые силы могут захотеть воспользоваться сложившимся положением для "сотрясения" Грузии.

Вице-спикер парламента подчеркнул убежденность правящей партии в том, что именно в споре рождается истина. По словам парламентария, именно в соответствии с этими крылатыми словами и будет действовать "Мечта" при Зурабишвили.