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«Мечта» призвала Зурабишвили не идти против грузинского общества

Президент Грузия
© Фото: официальный сайт президента Грузии
Правящая партия Грузии заявила о том, что не будет критиковать президента, несмотря на ее заявления. В то же время Зурабишвили обвинили в крайней необъективности.

Политсовет правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявил о том, что партия намерена отказаться от критики президента Саломе Зурабишвили, несмотря на ее резкие заявления. В партии пояснили, что критика могла бы навредить институту президента.

"Несмотря на то, что действия госпожи Саломе Зурабишвили в последнее время характеризуются крайней необъективностью и политическим пристрастием, что грубо противоречит функции внепартийного по конституции должностного лица, наша позиция в том, что мы должны принципиально воздерживаться от критики президента Грузии"

– заявление «Мечты»

В правящей партии также выразили надежду на то, что президент  "не будет входить в еще более напряженную конфронтацию с большинством грузинского общества".

 

 

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