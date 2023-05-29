«Мечта» призвала Зурабишвили не идти против грузинского общества

Опубликовано: 11:15, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Грузии

Правящая партия Грузии заявила о том, что не будет критиковать президента, несмотря на ее заявления. В то же время Зурабишвили обвинили в крайней необъективности.

Политсовет правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявил о том, что партия намерена отказаться от критики президента Саломе Зурабишвили, несмотря на ее резкие заявления. В партии пояснили, что критика могла бы навредить институту президента.

"Несмотря на то, что действия госпожи Саломе Зурабишвили в последнее время характеризуются крайней необъективностью и политическим пристрастием, что грубо противоречит функции внепартийного по конституции должностного лица, наша позиция в том, что мы должны принципиально воздерживаться от критики президента Грузии"

– заявление «Мечты»

В правящей партии также выразили надежду на то, что президент "не будет входить в еще более напряженную конфронтацию с большинством грузинского общества".