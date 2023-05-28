Зурабишвили станет персона нон грата для всей Грузии

Опубликовано: 21:34, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Грузии

Основатель национальной авиакомпании Грузии предрек президенту Саломе Зурабишвили незавидную участь. Тамаз Гаиашвили уверен, что скоро ее объявят персона нон грата по всей стране.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили за счет своей политики скоро станет персона нон грата для всей страны, такое мнение выразил основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.

По его словам, он надеялся, что президент будет делать то, что полагается ей по должности, - будет способствовать налаживанию хороших отношений Грузии и соседних стран, ведя переговоры.

"Но я не слышал, чтобы она сделала что-либо такое, что могло бы пойти на пользу Грузии в ее отношениях с Арменией, Азербайджаном или Россией"

— Тамаз Гаиашвили

Напомним, Зурабишвили раскритиковала решение авиакомпании запустить прямые рейсы в Москву после возобновления авиасообщения с РФ. Президент объявила Georgian Airways открытый бойкот. На это перевозчик пообещал, что не будет пускать президента летать своими самолетами.