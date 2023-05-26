Зурабишвили высказалась за введение правовых ограничений против россиян

Опубликовано: 16:59, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Грузии

Президент Грузии подвергла критике власти страны за то, что они отдаляются от Запада и параллельно заботятся о России. По ее словам, руководство проводит не очень понятную внешнюю политику.

Президент Грузии подвергла критике руководство страны за то, что оно не вводит правовые ограничения в отношении российских туристов.

Выступая сегодня в Тбилиси по случаю Дня независимости, Саломе Зурабишвили акцентировала внимание на том, что независимостьпредполагает защиту своих граждан, а государственность предполагает управление страной по правилам и законам.

"Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому, непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах как здравоохранение, образование",



– заявила президент Грузии.

Помимо этого, она подчеркнула, что власти страны проводят сейчас не очень понятную внешнюю политику, все дальше отдаляя себя от европейской перспективы. По словам Зурабишвили, руководство критикует своих западных партнеров, но при этом проявляет заботу по отношению к России.