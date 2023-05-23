Мэр Тбилиси сделал заявление о российских туристах

Опубликовано: 4:34, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт мэрии Тбилиси

Грузинские власти приветствуют прибытие россиян в страну, рассказали в понедельник в правящей партии. Там также уточнили, что не собираются устанавливать для них визовый режим.

Руководство Грузии приветствует прибытие россиян. Такое заявление сделал в понедельник генсек правящей партии и мэр Тбилиси.

Каха Каладзе также усомнился в целесообразности визового режима для граждан соседнего государства.

"Нет необходимости вводить какой-то визовый режим"

– сказал генсек "Грузинской мечты".

Он обратил внимание на то, что на этом настаивают оппозиционеры, которые радовались россиянам, когда сами находились во власти.

Помимо этого, Каладзе заметил, что грузинские власти приветствуют и приход российских бизнес-компаний, которые не находятся в санкционных списках.