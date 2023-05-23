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Грузия вырвалась на второе место по числу бронирований у россиян

Пешеходный переход в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россияне буквально "рванули" в Грузию после открытия прямого авиасообщения. По данным экспертов, по количеству бронирований это направление сейчас уступает только Турции.

После открытия авиасообщения с Грузией эта страна сразу попал в топ-3 по туристическим поездкам, причем как долгосрочных, так и просто в отпуск, рассказал глава Общенационального союза индустрии гостеприимства.

"Среди зарубежных направлений Грузия после Турции сразу после открытия стала второй по количеству бронирований"

— Алексей Волков

Однако эксперт полагает, что вытеснить Турцию с первого места Грузия все же не сможет. По его словам, в Турции выбор шире и разнообразнее, больше предложений для более качественного отдыха, пишет ТАСС.

Волков добавил, отдых в Турции уже приобрел прекрасную репутацию в России. А вот к Грузии российским туристам сначала нужно "присмотреться".

Почему россияне едут в Грузию?

Эксперт также рассказал, какие стороны отдыха в Грузии особенно привлекательны для россиян.

  • Знаменитая грузинская кухня порадует любителей гастрономического туризма.
  • Насладиться горами смогут как отважные альпинисты и горнолыжники, так и просто те, кто любит красивые виды.
  • Теплое Черное море даст прекрасные возможности для пляжного отдыха.
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