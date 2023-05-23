Грузия вырвалась на второе место по числу бронирований у россиян

После открытия авиасообщения с Грузией эта страна сразу попал в топ-3 по туристическим поездкам, причем как долгосрочных, так и просто в отпуск, рассказал глава Общенационального союза индустрии гостеприимства.
"Среди зарубежных направлений Грузия после Турции сразу после открытия стала второй по количеству бронирований"
— Алексей Волков
Однако эксперт полагает, что вытеснить Турцию с первого места Грузия все же не сможет. По его словам, в Турции выбор шире и разнообразнее, больше предложений для более качественного отдыха, пишет ТАСС.
Волков добавил, отдых в Турции уже приобрел прекрасную репутацию в России. А вот к Грузии российским туристам сначала нужно "присмотреться".
Почему россияне едут в Грузию?
Эксперт также рассказал, какие стороны отдыха в Грузии особенно привлекательны для россиян.
- Знаменитая грузинская кухня порадует любителей гастрономического туризма.
- Насладиться горами смогут как отважные альпинисты и горнолыжники, так и просто те, кто любит красивые виды.
- Теплое Черное море даст прекрасные возможности для пляжного отдыха.