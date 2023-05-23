Грузия вырвалась на второе место по числу бронирований у россиян

Опубликовано: 13:17, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне буквально "рванули" в Грузию после открытия прямого авиасообщения. По данным экспертов, по количеству бронирований это направление сейчас уступает только Турции.

После открытия авиасообщения с Грузией эта страна сразу попал в топ-3 по туристическим поездкам, причем как долгосрочных, так и просто в отпуск, рассказал глава Общенационального союза индустрии гостеприимства.

"Среди зарубежных направлений Грузия после Турции сразу после открытия стала второй по количеству бронирований"

— Алексей Волков

Однако эксперт полагает, что вытеснить Турцию с первого места Грузия все же не сможет. По его словам, в Турции выбор шире и разнообразнее, больше предложений для более качественного отдыха, пишет ТАСС.

Волков добавил, отдых в Турции уже приобрел прекрасную репутацию в России. А вот к Грузии российским туристам сначала нужно "присмотреться".

Почему россияне едут в Грузию?

Эксперт также рассказал, какие стороны отдыха в Грузии особенно привлекательны для россиян.

Знаменитая грузинская кухня порадует любителей гастрономического туризма.

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