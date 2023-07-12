Эрдоган: саммит НАТО стал важным этапом на пути Турции в ЕС

Опубликовано: 23:05, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкий лидер, оценивая итоги саммита Североатлантического альянса, заявил, что это событие еще более продвинуло его страну на пути в ЕС. Также он заверил, что власти Турции сделают все, чтобы позиции страны продолжили укрепляться на международной арене.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что завершившийся в Литве саммит НАТО стал важной вехой в истории вступления Турции в ЕС.

«Саммит в Вильнюсе, который мы сегодня успешно завершили, сыграл важную роль в принятии новых подходов и важнейших решений в борьбе с терроризмом, в процессе нашего вступления в Европейский союз и отмены санкций против нашей страны, а также в укреплении возможностей НАТО по сдерживанию»

– Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, эти успехи стали возможны благодаря работе турецкого руководства и дипломатии. Также Эрдоган выразил уверенность, что власти Турции в дальнейшем смогут как закрепить, так и развить уже достигнутые успехи.