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Эрдоган: саммит НАТО стал важным этапом на пути Турции в ЕС

Эрдоган: саммит НАТО стал важным этапом на пути Турции в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турецкий лидер, оценивая итоги саммита Североатлантического альянса, заявил, что это событие еще более продвинуло его страну на пути в ЕС. Также он заверил, что власти Турции сделают все, чтобы позиции страны продолжили укрепляться на международной арене.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что завершившийся в Литве саммит НАТО стал важной вехой в истории вступления Турции в ЕС.

«Саммит в Вильнюсе, который мы сегодня успешно завершили, сыграл важную роль в принятии новых подходов и важнейших решений в борьбе с терроризмом, в процессе нашего вступления в Европейский союз и отмены санкций против нашей страны, а также в укреплении возможностей НАТО по сдерживанию»

– Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, эти успехи стали возможны благодаря работе турецкого руководства и дипломатии. Также Эрдоган выразил уверенность, что власти Турции в дальнейшем смогут как закрепить, так и развить уже достигнутые успехи. 

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