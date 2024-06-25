Эрдоган попросил Францию посодействовать интеграции Турции в ЕС

Лидеры Турции и Франции провели сегодня переговоры в США. Стороны поговорили о вопросах двустороннего сотрудничества и о возможном членстве Турции в ЕС.

В четверг, 11 июля, в Вашингтоне состоялись переговоры президентов Турции и Франции. Об этом сказано в заявлении, распространенном 11 июля департаментом коммуникации главы турецкого государства.

Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона прошла на полях саммита НАТО.

Центральными темами встречи стали двусторонне сотрудничество, урегулирование в секторе Газа, ситуация на Украине и евроинтеграция Турции.

"Президент Эрдоган заявил, что стимулирование западными странами Израиля к прекращению огня [в Газе] будет способствовать региональному и глобальному миру, и Франции было бы полезным предпринять конкретные шаги в этом направлении"

– пресс-релиз департамента

Турецкий лидер также обратил внимание на важность расширения связей с Францией во всех областях. В частности, он заявил о необходимости активизировать переговорный процесс о присоединении Турции в Евросоюз, выразив надежду на то, что Париж поддержит Анкару в этом вопросе.