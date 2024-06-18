Евросоюз закрыт для вступления новых стран на 5 лет

До 2030 года Евросоюз останется в нынешних границах. Об этом заявили в Еврокомиссии

В Еврокомиссии заявили о том, что в ближайшие годы расширение Евросоюза не предполагается. Союз сохранит нынешние масштабы вплоть до 2030 года.

«Следующий состав Еврокомиссии, план работы для которого мы готовим, должен стать Еврокомиссией расширения. Ему предстоит подготовить расширение Евросоюза»

– еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи

Напомним, что ранее в ЕС заявили о том, что Грузия потеряет все шансы вступить в семью европейских народов в том случае, если нынешний правительственный курс продолжится. Отметим, что дольше всех в очереди на вступление в ЕС стоит Турция, власти которой уже почти двадцать лет ведут переговоры о вступлении в ЕС.