Вестник Кавказа

Вхождение Турции в БРИКС не означает ее отказа от НАТО - Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции сообщил по возвращении из США, что страна не отказывается от Североатлантического альянса. БРИКС и АСЕАН не заменят Турции НАТО.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что такие объединения как БРИКС и АСЕАН не являются заменой НАТО, Турция на намерена отказываться от Североатлантического альянса из-за новых связей.

"БРИКС и АСЕАН - это объединения, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в их работе не означает для нас отказ от НАТО. Мы не думаем, что эти объединения являются альтернативой друг другу"

– Эрдоган

Он добавил, что Турция многие годы ожидает у дверей ЕС и с такими ориентирами страна может никогда не построить свое будущее.

У Турции есть связи не только с Европой и США, но и с Россией, Прибалтикой, странами Центральной Азии, Ближним Востоком, Африкой - этот факт нельзя игнорировать, заметил турецкий лидер.

"Турция не может разрывать такие связи только из-за того, что является членом НАТО"

– Эрдоган

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