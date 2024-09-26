Вестник Кавказа

Эрдоган подтвердил стремление Турции к членству в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Лидеры Турции и Франции провели переговоры в столице Венгрии. На встрече обсуждался ряд вопросов, одним из которых стал процесс вступления республики в ЕС.

Президент Турции призвал активизировать процесс вступления республики в Европейский союз. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, прошедшей 7 ноября в Будапеште.

Глава турецкого государства подтвердил нацеленность страны на полноправное членство в ЕС и добавил, что ключевыми задачами для нее остаются обновление Таможенного союза с ЕС и введение безвизового режима для граждан республики.

Кроме того, президенты Турции и Франции поговорили об отношениях двух стран. Эрдоган подчеркнул, что обе стороны получат выгоду, если продолжат развивать торгово-экономические отношения. Он также заметил, что важно укреплять стратегическое сотрудничество, особенно в условиях нарастающей геополитической нестабильности.

Помимо этого, на переговорах обсуждались ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

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