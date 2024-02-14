Вестник Кавказа

Спор насчет донер-кебаба между Турцией и Германией решится через полгода

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еврокомиссия дала Турции и Германии, между которыми разгорелся спор на тему рецепта донер-кебаба полгода. Если стороны не договорятся, решение о том, что называть донер-кебабом примет сама ЕК.

Знаменитая кебабами Турция обратилась в ЕС, чтобы защитить оригинальный донер-кебаб - в Европе это название дают стрит-фуду, приготовленному без соблюдения рецептуры. Решение вопроса ожидается в 2025 году, пишет издание Economist.

Турецкая заявка по вопросу "гарантированного защищенного продукта" для донер-кебаба поступила в ЕС два года назад. В Турции хотят, чтобы донером называлось исключительно блюдо, приготовленное по турецкому рецепту: должно использоваться мясо определенного вида, особый маринад, нарезка, соус. Донер-кебаб крайне популярен в Германии, однако там блюдо модифицировали, сохранив турецкий бренд в названии.

"Германия выразила протест предложению Турции... 19 сентября Европейская комиссия дала сторонам шесть месяцев на выработку компромисса"

– экономическое издание

В том случае, если Турция и Германия не придут к решению за полгода, судьбу донера будет решать Еврокомиссия. Если заявка Турции будет одобрена, в Европе либо изменится привычный донер, либо блюдо получит другое название.

Весной глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, посещая Турцию, заявил, что донер-кебаб - национальное немецкое блюдо.

В Германии донер готовят с добавлением капусты и не используют традиционную для этого блюда лепешку.

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