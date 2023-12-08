Бизнесменов поддержали микрозаймами в Кабардино-Балкарии

В КБР продолжает действовать нацпроект по поддержке малого бизнеса. Все желающие могут взять микрозайм по льготным условиям.

В Кабардино-Балкарии продолжается реализация нацпроекта, направленного на поддержку местного бизнеса микрозаймами.

Стало известно, что малым и средним предпринимателями в долг могут дать до пяти миллионов рублей, тем кто оформил самозанятость - до 500 тыс рублей. Все микрозаймы даются по льготным ставкам на срок до трех лет.

«По итогам работы фонда в 2023 году заключено 214 договоров микрозайма с 174 субъектами МСП и самозанятыми гражданами, общая сумма выданных заемных средств составила 28,1 миллиона рублей»

– Минэкономразвития

В ведомстве отметили, что подавляющая часть кредитов была выдана предпринимателям, работающим в сфере приоритетных отраслей. Также кредитополучателями были начинающие предпринимателя и те, кто оформил самозанятость.