В Ингушетии стало выгодно открывать бизнес

В Ингушетии созданы все условия для развития бизнеса. Закономерно, что в республике растет рост числа самозанятых.

Борьба с безработицей в Ингушетии, похоже, стала приносить плоды. Так, стало известно, что регион стал самым успешным в РФ в деле самозанятости, число которых выросло в республике почти в 2 раза.

«Ингушетия возглавила рейтинг регионов России по росту числа самозанятых. В этом году оно выросло с 8,9 тысячи до 15,7 тысячи <>. Это отличный результат и итог работы кабинета министров [Ингушетии]»

– глава республики Махмуд-Али Калиматов

Далее он отметил, что общий доход, который принесли государству самозанятые составил 850 млн рублей.

По мнению Калиматова, эти цифры на деле доказывают, что в республике сформировалась питательная среда для открытия своего дела. В качестве примера он привел опыт работы местного бизнес-инкубатора, который помогает стартаперам с помещениями и микрозаймами.