Беженцам из Газы найдут работу в Дагестане

В Дагестане могут трудоустроить беженцев из Палестины. На данный момент в республике размещены около 60 совершеннолетних, прибывших из сектора Газа.

В Дагестане беженцы, эвакуированные из сектора Газа, могут быть трудоустроены.

"Некоторые из вынужденных переселенцев рассматривают возможность трудоустройства в Дагестане <…> Этой работой займется специально созданная рабочая группа"

– пресс-служба главы региона

Всего Дагестан принял уже более 150 переселенцев, больше половины из них - дети. Среди взрослых есть медики, педагоги, переводчики, часть из них планирует работать в Дагестане. Дети будут ходить в школы и детские сады.