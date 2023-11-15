Дагестан принял новую группу палестинских беженцев

Новая группа беженцев из Палестины прибыла в Дагестан. Это уже четвертая группа эвакуированных из сектора Газа, ранее Дагестан принял три группы из 150 человек.

Новая группа палестинских беженцев из четырех человек прибыла в субботу в Дагестан, сообщает пресс-служба правительства республики.

Ранее регион принял три группы эвакуированных из сектора Газа из 150 человек. Всех их расположили на базе отдыха, который находится за пределами Махачкалы.

Отмечается, что четвертую группу на вокзале встретили сотрудники МЧС и врачи. Сейчас с ними работают представители социальной службы, добавили в правительстве Дагестана.

В ведомстве подчеркнули, что для палестинских беженцев созданы все условия для комфортного проживания.