Палестинские сироты могут обрести новые семьи в Дагестане

Многие жители Дагестана заявили о готовности взять на усыновление детей-сирот из палестины. Также в республике продолжается сбор помощи для пострадавших.

В Минтруда и соцразвития Дагестана заявили о том, что многие жители республики готовы взять на воспитание сирот, чьи родители погибли в результате эскалации палестино-израильского конфликта.

«Со вчерашнего дня, как открылась горячая линия наша, люди звонили, спрашивали, есть ли дети-сироты, есть ли возможность их усыновить. У нас такой информации, естественно, нет, пока они не прибудут. На каждого беженца будет составлен социальный паспорт, там будет указана вся информация»

– руководитель пресс-службы Надия Джамалудинова, передает РИА Новости

Далее она отметила, что многие хотят перечислить пострадавшим жителям Газы деньги, однако в настоящее время это невозможно. Ранее сообщалось о том, что в республике могут разместиться более двух сотен палестинских беженцев.