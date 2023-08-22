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Дети Кабардино-Балкарии обзаведутся новым оздоровительным лагерем

Дети Кабардино-Балкарии обзаведутся новым оздоровительным лагерем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кабардино-Балкарии построят новый оздоровительный лагерь для детей. Он будет вмещать в себя до 100 человек, на него выделено из федерального бюджета 57 млн рублей.

Правительство Кабардино-Балкарии сообщило о скором появлении современного детского лагеря на базе центра для одаренных детей "Антарес".

В ходе строительных работ будут возведены два блока, которые вместят в себя до 50 человек.

В пресс-службе заявили, что на реализацию данного проекта из федерального бюджета будет выделено свыше 57 млн рублей.

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