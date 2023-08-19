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Промышленников поддержат в Кабардино-Балкарии 

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Промпредприятия Кабардино-Балкарии получат финансовую помощь от местного Минпромторга. На эти цели будет выделено 60 млн рублей.    

Власти Кабардино-Балкарии обещают направить около 60 млн рублей на поддержку местного промышленного производства. Средства поступят уже в этом году. Помощь анонсировал глава Минпромторга республики Шамиль Ахубеков. 

"Указанные средства будут направлены на предоставление займов с низкой процентной ставкой в целях приобретения технологического оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов"

– Шамиль Ахубеков 

Кроме того, промышленные предприятия также получат средства на частичную компенсацию затрат на закупку нового оборудования. Также власти обещают поддерживать создание новых предприятий, в частности, подбирая и предоставляя им земельные участки.

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