Промышленников поддержат в Кабардино-Балкарии 

Опубликовано: 6:45, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Промпредприятия Кабардино-Балкарии получат финансовую помощь от местного Минпромторга. На эти цели будет выделено 60 млн рублей.

Власти Кабардино-Балкарии обещают направить около 60 млн рублей на поддержку местного промышленного производства. Средства поступят уже в этом году. Помощь анонсировал глава Минпромторга республики Шамиль Ахубеков.

"Указанные средства будут направлены на предоставление займов с низкой процентной ставкой в целях приобретения технологического оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов"

– Шамиль Ахубеков

Кроме того, промышленные предприятия также получат средства на частичную компенсацию затрат на закупку нового оборудования. Также власти обещают поддерживать создание новых предприятий, в частности, подбирая и предоставляя им земельные участки.