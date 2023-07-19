Машиностроительный завод построят в Чечне

Опубликовано: 23:08, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завод, выпускающий машиностроительную и металлургическую продукцию, появится в Чечне через 9 лет. Сырье для него будет поставлять специально создаваемый в Орловской области комплекс.

Металлургическое и машиностроительное предприятие откроют в Чечне к 2032 году, сообщил глава республиканского Минпрома.

"Кластер предусматривает строительство железорудного горно-металлургического комплекса в Орловской области и создание высокотехнологичного машиностроительного кластера в Чеченской Республике, производящего инструментальную продукцию, компоненты для металлообрабатывающего оборудования, листовую спецсталь, сортовой прокат и прочее"

– Адам Хакимов

По словам министра, строительство стартует уже в следующем году, пишет ТАСС.

Хакимов добавил, что создание первой очереди инвестпроекта потребует вложения 113 млрд рублей.

В целом, уточнил глава Минпрома, кластер обеспечит рабочими местами 1,1 тыс жителей республики.

Как сообщалось ранее, в следующем году в Чечне стартует строительство еще одного завода - битумного. Предприятие станет первым на Северном Кавказе.