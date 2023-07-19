Машиностроительный завод построят в Чечне

Металлургическое и машиностроительное предприятие откроют в Чечне к 2032 году, сообщил глава республиканского Минпрома.
"Кластер предусматривает строительство железорудного горно-металлургического комплекса в Орловской области и создание высокотехнологичного машиностроительного кластера в Чеченской Республике, производящего инструментальную продукцию, компоненты для металлообрабатывающего оборудования, листовую спецсталь, сортовой прокат и прочее"
– Адам Хакимов
По словам министра, строительство стартует уже в следующем году, пишет ТАСС.
Хакимов добавил, что создание первой очереди инвестпроекта потребует вложения 113 млрд рублей.
В целом, уточнил глава Минпрома, кластер обеспечит рабочими местами 1,1 тыс жителей республики.
Как сообщалось ранее, в следующем году в Чечне стартует строительство еще одного завода - битумного. Предприятие станет первым на Северном Кавказе.