Опубликовано: 21:48, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грозный получит новый транспортный каркас города

Председатель Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чечни Муслим Гайрбеков сообщил о том, что для Грозного готовится новый транспортный каркас.

По его словам, инфраструктура транспортного каркаса будет предусматривать потенциальный рост населения города.

«Надо пересмотреть весь транспортный каркас. Сегодня, пока есть возможность, нужно заложить, спроектировать, рассчитать новые транспортные потоки – где и как они будут проходить, чтобы завтра при застройке микрорайонов, районов города Грозного людям было комфортно жить и передвигаться»

– Муслим Гайрбеков

Далее чиновник подчеркнул, что мастер-план должен создаваться с учетом потенциального роста населения города в ближайшие пять-десять лет.