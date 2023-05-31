Домой в Чечню - россиянка с детьми рассказала, почему снесла шлагбаум на границе Польши

Опубликовано: 7:30, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мать троих детей снесла автомобилем шлагбаум на границе Польши и Белоруссии, затем пешком вместе с детьми попала на территорию Союзного государства. Ее мужа задержали в Польше. Семья пытается вернуться в родную Чечню.

Безуспешные попытки вернуться в Россию из Европы вынудили семью с тремя детьми на отчаянные меры.

Накануне в эфире белорусского телевидения показали, как машина прорывается через шлагбаум на польско-белорусской границе. Затем было опубликовано видео с бегущей в нейтральной зоне женщиной с детьми. Семейство в прямом смысле бежало из Европы в Белоруссию. Впереди дорога домой - в Чечню.

Зулейхан, ее муж и старший ребенок мигрировали в Швецию в 2014 году. Там у пары появились на свет еще двое детей, они являются шведскими гражданами.

В какой-то момент в Швеции супругов задержали, дети были переданы в опеку. Судебные разбирательства помогли решить ситуацию, но оставаться в этой стране семья не хотела.

В 2022 году состоялся переезд в Польшу для последующего возвращения в Россию.

"Мы в Польше находимся с августа, до последнего - во все вот эти правовые инстанции, пока не прошли, пока все документы у нас не были на руках, - мы не пытались ни проезжать, ничего. Мы обращались к правозащитникам, но нас не выпускали без объяснения причин"

– Зулейхан

На границе, когда польские пограничники забрали документы на проверку, женщина решила бежать. Страх отступил тогда, когда к ней на русском языке обратились уже белорусские пограничники. Женщине с тремя детьми предложили помощь, воду.

Зулейхан мечтает попасть в родную Чечню. Сейчас семье оказывают содействие в восстановлении документов.