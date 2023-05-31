Побег из Польши в Чечню: что грозит российской семье?

Опубликовано: 11:07, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У женщины, протаранившей шлагбаум в Польше, чтобы вырваться из Европы, могут отнять детей. Они - граждане Швеции. Ее мужа будут судить в Польше, мужчина оказался в руках пограничников, пока его супруга и дети бежали через границу. Почему семья пошла на такой отчаянный шаг?

Семья с тремя детьми накануне совершила дерзкий побег из ЕС, но впереди много трудностей.

Побег как в кино

Утром 30 мая автомобиль BMW со шведскими номерами снес шлагбаумы на польско-белорусской границе. Это случилось через пару минут после того, как польские пограничники взяли на проверку документы всех, кто был в салоне. Машина проехала по шипам, развернутым пограничниками, и встала посередине моста. Что вынудило водителя на такие меры? В машине находилась семья: муж, жена и трое детей. Взрослые и старший ребенок - россияне, мигрировавшие в Швецию из Чечни, двое младших детей - граждане Швеции, которым запрещено покидать территорию этой страны. Когда пограничники забрали паспорта, стало понятно, что вернуться на родину будет нелегко. Мужчина вдавил педаль в пол, протаранил закрытый шлагбаум и помчался в сторону Белоруссии, соседствующей с Польшей.

Пограничники оперативно развернули шипы перед нарушителем, колеса иномарки пробило. Машина встала на мосту, позади была Польша - впереди Белоруссия. Семья решила не сдаваться и, лишившись транспортного средства, пешком отправилась вперед, чтобы пересечь границу. Глава семейства был схвачен поляками. Женщина с тремя детьми бежала до тех пор, пока не услышала родную, русскую речь. К ней с помощью обращались белорусские пограничники.

Что известно о семье?

В 2014 году, рассказывает Зулейхан, семья в поисках лучшей жизни перебралась в Швецию. Там супруги работали, со временем произошло пополнение семейства. Пара воспитывает троих детей, двое младших имеют шведское гражданство. С прошлого лета россияне пытались вернуться в Россию, в родную Чечню, но раз за разом получали отказ в выезде из ЕС.

Все ради детей

Жизнь в Швеции завершилась для семейства около года назад. Семья приняла решение уехать после неприятного инцидента с правоохранителями и опекой. Мужчину и женщину задержали, а детей передали в опеку. Позже Зулейхан узнала, что в семье, на время взявшей ее детей, им не позволяли молиться.

"Я не хочу, чтобы дети находились в таком месте, где из-за глупых стереотипов и глупых мнений может в один миг по щелчку полностью жизнь покатиться"

– Зулейхан

Судебные разбирательства завершились, семья воссоединилась и приняла решение о возвращении домой. Выезжать из Европы планировалось через польско-белорусскую границу, но правозащитники отказывали в выезде.

Что ждет семью?

Муж Зулейхан разлучен с семьей, он задержан в Польше. Ему предстоит нести ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального вреда.

Швеция может попытаться отнять у матери детей - двое ее ребят шведские подданные, в их отношении действует запрет покидать территорию королевства.

Зулейхан надеется вернуться в Чечню. Сейчас ей и ее детям оказывается помощь в восстановлении документов.