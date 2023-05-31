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Семья прорвалась из Польши в Беларусь - пограничники показали видео ЧП

Семья прорвалась из Польши в Беларусь - пограничники показали видео ЧП
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уроженка Чечни с тремя детьми сумела прорваться через границу из Польши в Беларусь, чтобы вернуться на родину. Видео того, как женщина протаранила на машине шлагбаум, опубликовали белорусские пограничники.

Снятые на границе Польши и Беларуси видеокадры, на которых запечатлено, как женщина за рулем автомобиля с тремя детьми прорвалась через все преграды, чтобы попасть на родину, были опубликованы в сети. Видео было снято Госпогранслужбой РБ.

Как сообщалось ранее, мать и отец с ребенком переехали из Чечни в Швецию в 2014 году. Там у них родилось еще двое детей. В какой-то момент опека забрали детей из семьи и поместила их к приемным родителям, где им не разрешали молиться.

В итоге недоразумение было урегулировано и родители воссоединились с детьми. Однако семья, возмущенная случившимся, решила вернуться на родину. Проблема была в том, что младшие дети - граждане Швеции - не могли выехать из королевства.

Тем не менее, и взрослым и детям удалось добраться до Польши, откуда они хотели через Беларусь попасть в Россию. Но власти не давали им разрешения на выезд из страны.

В итоге, придя в отчаяние, семья пошла на прорыв. Матери с детьми удалось пробиться к белорусским пограничникам. Отец задержан в Польше, его будут судить.

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