Семья прорвалась из Польши в Беларусь - пограничники показали видео ЧП

Снятые на границе Польши и Беларуси видеокадры, на которых запечатлено, как женщина за рулем автомобиля с тремя детьми прорвалась через все преграды, чтобы попасть на родину, были опубликованы в сети. Видео было снято Госпогранслужбой РБ.
Как сообщалось ранее, мать и отец с ребенком переехали из Чечни в Швецию в 2014 году. Там у них родилось еще двое детей. В какой-то момент опека забрали детей из семьи и поместила их к приемным родителям, где им не разрешали молиться.
В итоге недоразумение было урегулировано и родители воссоединились с детьми. Однако семья, возмущенная случившимся, решила вернуться на родину. Проблема была в том, что младшие дети - граждане Швеции - не могли выехать из королевства.
Тем не менее, и взрослым и детям удалось добраться до Польши, откуда они хотели через Беларусь попасть в Россию. Но власти не давали им разрешения на выезд из страны.
В итоге, придя в отчаяние, семья пошла на прорыв. Матери с детьми удалось пробиться к белорусским пограничникам. Отец задержан в Польше, его будут судить.