Вестник Кавказа

Анатолий Вассерман: Пашинян ведет Армению в НАТО 

Анатолий Вассерман: Пашинян ведет Армению в НАТО 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Популярный интеллектуал, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман перечислил основных политических игроков, создающих проблемы Армении. Как ни парадоксально, это армянская диаспора и армянская власть – как националисты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, так и прозападный агент Никол Пашинян. 

У современной Армении есть несколько врагов, и в их число входят, как ни парадоксально, армянская диаспора и армянские власти – прежние и нынешние. О том, каким было и остается до сих пор их негативное влияние на республику и регион в целом, "Вестнику Кавказа" в передаче политолога Александра Каргина "Токсичный диалог" рассказал депутат Государственной Думы, знаменитый участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

Прежде всего Анатолий Вассерман указал на активное участие армянской диаспоры в поддержании армяно-азербайджанского конфликта в годы Карабахской войны. "Если азербайджанская диаспора, живущая по большей части в двух странах – России и Иране, – не пыталась вмешиваться в конфликт, то армянская диаспора, рассеянная по всему миру, вмешивалась в конфликт активно. По большей части она выступала с криками "Давай, нажимай!" и пыталась настроить в пользу армян правительства тех стран, где она проживает", - сообщил он.

"Особенно диаспоре это удалось во Франции, причем не только с президентом Эммануэлем Макроном. Другие французские президенты тоже не раз высказывали свои симпатии именно к Армении, а не к Азербайджану. Причем Армении это не помогает ничем", - подчеркнул депутат Госдумы.

Правление "карабахского клана" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, по оценке эксперта, завершилось государственным переворотом из-за того, что они не смогли наладить нормальную работу государства в Армении – в отличие от властей Азербайджана.

"У Азербайджана есть очень мощный источник дохода – энергоресурсы, однако, на мой взгляд, гораздо важнее то, что руководство Азербайджана постоянно заботится о развитии хозяйства в целом. Тогда как руководство Армении думало о чем угодно, только не о хозяйстве. Переворот Никола Пашиняна удался как раз потому, что предыдущие власти крайне запустили хозяйство и надеялись, что оно будет развиваться самотеком. В результате Армения в экономике катастрофически отстала от Азербайджана", - пояснил он.

Однако и правление Никола Пашиняна пользу Армении не принесет, поскольку он является исполнителем антироссийским программ Запада, а не защитником армянским национальных интересов. "У меня ощущение, что Никол Пашинян со всей своей бандой был приведен во власть стандартными соросовскими трюками именно для того, чтобы максимально ухудшить положение Армении", - отметил Анатолий Вассерман.

"НАТО долгое время подминала под себя Грузию, а, когда Грузия неожиданно вырвалась из-под НАТО, там начали усиленно работать с Арменией. Боюсь, что сейчас команда Пашиняна действительно пытается довести страну до такого состояния, чтобы она не возражала против создания натовских баз на своей территории. И именно оттуда, из Армении, НАТО сможет атаковать своих противников, даже не столько Российскую Федерацию, сколько Иран. НАТО пытается создать больше оппонентов РФ, в том числе занимается этим и в Армении", - заключил депутат Государственной Думы.

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