В Армении запускают импичмент Пашиняна

В центре Еревана проходит митинг с требованиями отставки премьера страны Никола Пашиняна. Оппозиция заявила, что начнет процедуру импичмента премьера в парламенте Армении.

Армянская оппозиция заявила о начале процедуры импичмента главы правительства страны. По словам оппозиционеров, ранее ему было предложено отправиться в отставку, однако премьер проигнорировал эту инициативу.

«Мы начинаем процедуру импичмента в парламенте, об этом будем вести консультации со всеми тремя парламентскими фракциями»

– архиепископ Баграт.

Также, по словам оппозиционера, в стране параллельно будут проводиться акции неповиновения властям.

Данное заявление прозвучало на фоне продолжающегося в центре Еревана митинга. Протестующие выдвинули требования к главе республики покинуть пост.