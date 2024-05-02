В Армении запускают импичмент Пашиняна

В центре Еревана проходит митинг с требованиями отставки премьера страны Никола Пашиняна. Оппозиция заявила, что начнет процедуру импичмента премьера в парламенте Армении.
Армянская оппозиция заявила о начале процедуры импичмента главы правительства страны. По словам оппозиционеров, ранее ему было предложено отправиться в отставку, однако премьер проигнорировал эту инициативу.
«Мы начинаем процедуру импичмента в парламенте, об этом будем вести консультации со всеми тремя парламентскими фракциями»
– архиепископ Баграт.
Также, по словам оппозиционера, в стране параллельно будут проводиться акции неповиновения властям.
Данное заявление прозвучало на фоне продолжающегося в центре Еревана митинга. Протестующие выдвинули требования к главе республики покинуть пост.