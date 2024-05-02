Вестник Кавказа

В Армении запускают импичмент Пашиняна

В Армении запускают импичмент Пашиняна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В центре Еревана проходит митинг с требованиями отставки премьера страны Никола Пашиняна. Оппозиция заявила, что начнет процедуру импичмента премьера в парламенте Армении.

Армянская оппозиция заявила о начале процедуры импичмента главы правительства страны. По словам оппозиционеров, ранее ему было предложено отправиться в отставку, однако премьер проигнорировал эту инициативу.

«Мы начинаем процедуру импичмента в парламенте, об этом будем вести консультации со всеми тремя парламентскими фракциями»

– архиепископ Баграт.

Также, по словам оппозиционера, в стране параллельно будут проводиться акции неповиновения властям.

Данное заявление прозвучало на фоне продолжающегося в центре Еревана митинга. Протестующие выдвинули требования к главе республики покинуть пост.

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