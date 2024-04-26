Почему Пашинян выступает за мир, а реваншисты – против

Исмаил Агакишиев, доктор философии по истории, преподаватель исторического факультета МГУ

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян дал понять, что Баку и Ереван могут подписать мирный договор до ноября 2024 года, выразив надежду на подвижки в этом процессе в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств 10 мая в Алмате. Что побудило армянского премьера занять столь конструктивную позицию?

На сегодняшней пресс-конференции Пашинян заявил о необходимости положить конец вражде с Азербайджаном и Турцией, высказавшись в пользу развития региональных транспортных связей, установления экономических контактов и за региональное развитие. Эта позиция официального Еревана складывалась в течение нескольких лет – после поражения во Второй Карабахской войне. Но процесс ее формирования был долгим и мучительным. В конечном счете, этой весной начались очевидные подвижки.

Возвращение сел Азербайджану

19 апреля на заседании армяно-азербайджанской двусторонней комиссий по делимитации Армения согласилась передать Азербайджану ранее оккупированные села в Газахском районе, что, безусловно, приблизило Баку и Ереван к подписанию мирного соглашения. По сути, армянская сторона пошла на установление рубежей по принципу территориальной целостности, основанному на границах, существовавших в рамках Советского Союза на момент его распада.

Нормализация отношений с Турцией

В попытке ликвидировать препятствия для восстановления отношений с Анкарой Пашинян предложил разобраться с раздуваемым на протяжении более ста лет вопросом "геноцида" армян в Османской Турции в ходе Первой мировой войны. Пока речь идет о решении одной, но очень важной проблемы: по подсчетам недобросовестных статистиков, оказывается, что число жертв "геноцида" в 1915-1923 годах превысило численность армянского населения Османской империи. Именно поэтому Пашинян поддержал идею составить поименный список жертв "геноцида".

Партия войны хочет взять реванш

Открыто выступая за улучшение отношений с Азербайджаном и Турцией, Пашинян хорошо осознает, что именно сейчас, впервые за 30 лет, в регионе сложились реальные условия для достижения мира. Однако шаги к нормализации отношений с Баку и Анкарой идут вразрез интересам партии войны. Реваншисты стремительно организовали в Ереване протесты, на которые вывел несогласных с действиями Пашиняна. Причем экс-президент Армении Серж Саргсян, в свое время заработавший миллионы на горе собственного народа, принял живое участие в этих акциях, заявив о необходимости отстранения Пашиняна от занимаемой должности.

Кто поддерживает реваншистов?

Реваншистов поддерживает часть офицеров, в годы войны заработавших на военных контрактах немалые деньги Свою деструктивную нотку вносит и армянская Церковь. Сам Пашинян уже заявлял, что Католикос всех армян по сути стал лидером политического движения. Конечным бенефициаром этого движения премьер назвал бывшего президента Роберта Кочаряна. Теперь уже и сын Корчаряна, внося смуту в умы людей и будоража их чувства, организовывает акции в селах Газахского района, которые, по решению армянских властей, должны вернуться в состав Азербайджану. В дела Армении, да и в целом всего региона, вмешивается реваншистская часть армянской диаспоры, подстрекающая к неадекватным действиям руководителей и политиков стран, не заинтересованных в стабильности на Южным Кавказе.

Однако излишне говорить, что, по гамбургскому счету, хаос в Армении не выгоден ни одной стране в регионе и особенно России.

Чем позиция Пашиняна отличается от предшественников?

Пашинян, в отличие от зачинщиков Ходжалинский трагедии Саргсяна и Кочаряна, признает Карабах за Азербайджаном - в соответствии с международным правом. Возвращение четырех сел Газахского района сегодня необходимо, чтобы не дать повода для очередных боестолкновений. При этом Пашинян идет еще дальше: он готов ради достижения стабильности внести поправки в армянскую конституцию, исключив оттуда любые притязания на Карабах.

По сути, Пашинян оказался первым за 30 лет главой армянского государства, отстаивающим реальные интересы его граждан. В этом и есть основное отличие Пашиняна от его предшественников, возглавлявших Армению после распада СССР. Лидеры партии войны прикрывались мнимыми интересами мирового армянства во имя роста личного благосостояния в те годы, когда народ нищенствовал, задыхаясь от коррупции и монополии на торговлю в условиях блокады. При этом деньги, собранные диаспоральными структурами через различные фонды, оседали в карманах власти предержащих.

Сейчас, с развитием региональных связей, за которые ратует Пашинян, ситуация может существенно измениться.