Пашинян готов подписать мирный договор с Азербайджаном до ноября

Армянский премьер-министр выразил согласие с азербайджанским президентом в том, что мирное соглашение Баку и Ереван могут подписать уже к ноябрю.

Премьер-министр Армении полагает, что мирный договор между АР и РА может быть подписан уже к ноябрю, такое мнение Никол Пашинян выразил на брифинге.

"Я согласен с идеей подписать мирное соглашение к ноябрю, а для этого в соглашении должны быть зафиксированы все согласованные принципы"

– глава правительства Армении

Пашинян выразил надежду на достижение прогресса главами МИД обеих стран на двусторонней встрече в Алматы, которая, как сообщили в Баку, состоится 10 мая.

Ранее о возможности согласования мирного договора по ключевым параметрам к ноябрю заявил президент Азербайджана. По словам Ильхама Алиева, стороны могут прийти к необходимым договоренностям до COP29, которая стартует 11 ноября. Глава государства счел такой вариант развития ситуации "вполне реалистичным".

Ильхам Алиев пояснил, что стороны могут сначала согласовать общие принципы, на которых будет базироваться будущий документ, а уже подробно разбирать отдельные пункты подробно.

Почему Армения захотела подписать мир с Азербайджаном?

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что в настоящее время стимулирует Армению конструктивно работать над мирным договором, а не саботировать дипломатические процессы.

"Есть несколько изменений, которые мотивируют Армению на подписание мирного договора. Первое – это окончательное завершение армяно-азербайджанского конфликта. Раньше Карабах и Карабахская война разделяли Армению и Азербайджан. Сейчас эта война закончилась полной победой Азербайджана, и Карабах уже не разделяет их. Второе – это трудное решение о возвращении Азербайджану сел Газахского района, оно кардинально улучшило ситуацию", - прежде всего сказал он.

"Третье изменение – в целом начало демаркации и делимитации границы, включающих в себя решение проблем по десяткам сложных моментов разграничения территорий. И у России, и у европейских стран есть достаточно специалистов, которые могут выступить консультантами в рамках проведения практической работы по демаркации и делимитации. Четвертое – возможность решений по Зангезурскому коридору. На сегодня, можно сказать, решены 1,5 вопроса, включая самый главный карабахский вопрос, что на 90% снижает конфликтный потенциал. Оставшиеся 10% тоже могут быть решены, отсюда большая конструктивность Армении", - сообщил Сергей Марков.

В то же время, подчеркнул политолог, у Армении все еще есть мотивы затягивать работу по мирному договору. "И прежде всего это неготовность решать проблему Зангезурского коридора так, как это удобно Азербайджану. Пока Армения настаивает на том, чтобы она сама контролировала свой участок коридора, в то время как по существующим документам он должен контролироваться российскими пограничниками. Это главный мотив для торможения переговоров", - пояснил он.

"Также армянским властям все еще нужно не просто озвучить решение о возвращении четырех сел Азербайджану, но и передать их реально. Как мы видим по массовым протестам в Армении, это не так легко сделать. Работа по демаркации и делимитации тоже способна создавать препятствия: там несколько десятков очень мелких вопросов, но некоторые из них могут превратиться в более серьезные", - заключил Сергей Марков.