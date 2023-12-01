Аэропорт Минвод получит новый аэровокзал

Аэропорты Минеральных вод и Ставрополя будут радикально обновлены в ближайшие годы. О планах и проектах рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

Современный комфортный аэровокзал появится в аэропорту Минвод к 2025 году, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Воздушная гавань Минвод получит к своему 100-летию в 2025 году новый аэровокзальный комплекс с пятью телетрапами и современными системами обработки багажа, регистрации, досмотра, безопасности и микроклимата"

– губернатор

По его словам, к услугам пассажиров будут удобные залы ожидания, отдельно будет работать бизнес-зал. Откроется также комната матери и ребенка и медицинский пункт. Проект предусматривает и парковку.

Владимиров заявил, что, благодаря всем этим новшествам, аэропорт сможет перевозить до 7 млн человек ежегодно.

В Ставрополе, отметил глава региона, также появится новый аэровокзал, причем он будет достроен уже в следующем году. Для обработки багажа будет смонтирована новая система, воздушную гавань обеспечат и телетрапами, а также парковкой на 150 машин, воспользоваться которой можно будет бесплатно.