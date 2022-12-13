Мост Агбенд откроется до ноября

Азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев и глава Миндорог Ирана Фарзане Садег проинспектировали ход постройки моста Агбенд на границе АР и ИРИ и уточнили сроки его запуска в эксплуатацию.

Сегодня вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег совместно проверили ход реализации азербайджано-иранских инфраструктурных проектов, таких как строительство моста Агбенд, а также железной дороги Горадиз-Агбенд.

Они обсудили планы, согласно которым мост Агбенд должен был открыться в начале будущего года, также рассмотрели возможность упрощения его эксплуатации.

Было принято решение добиться завершения строительства моста на границе Азербайджана и Ирана в ускоренном темпе, чтобы он был готов к открытию до ноября 2025 года.

Кроме того, Шахин Мустафаев и Фарзане Садег достигли договоренности о принятии мер для временной эксплуатации пограничного терминала на иранской территории Ирана. На полную мощность он должен заработать до будущего года.

Помимо прочего, уточняется, что к 2026 году предполагается восстановить движение и грузовиков, и легковых машин, передает APA.

Напомним, 8 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с Фарзане Садег. На ней иранский министр заявила в том числе, что Тегеран заинтересован в развитии отношений с Баку по всем направлениям. Президент Азербайджана же отметил, что взаимные визиты, которые совершаются в последнее время высокопоставленными делегациями Баку и Тегерана, открывают новые возможности для развития двусторонних отношений.

Стоит отметить, что в скором времени ожидается визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку. Предположительно он состоится в апреле.