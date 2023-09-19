Второй Кавказский инвестфорум весной примут Минводы

Весной будущего года Минеральные Воды примут уже второй Кавказский инвестиционный форум, главной темой которого станет "Большой Кавказ - от моря до моря", говорится в сообщении Росконгресса.
"Основную концепцию события предлагается определить как "Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие". Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое планируется посвятить межрегиональному взаимодействию как фактору экономического роста государства"
- Росконгресс
Оргкомитет форума уже провел организационное заседание, в ходе которого стало известно, что программа форума будет трехдневной: два дня основной программы, а третий день посвятят молодежной повестке. Это обусловлено обширным спектром задач, которые обсудят участники: они затронут вопросы развития внутреннего туризма и АПК, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, гуманитарной повестки и другие важные темы, передает ТАСС.
В два раза вырастет и площадь экспозиций форума – свои стенды представят регионы Кавказа, они отразят результаты национальных проектов и целей и поведают о планах их развития до 2030 года.
"Событие, которое состоялось в мае этого года, привлекло большой интерес: площадку посетило порядка 3 тыс человек, включая руководителей и представителей органов власти, отраслевых компаний, бизнесменов, экспертов, ведущих СМИ. Статус, который получило мероприятие согласно указу президента Российской Федерации, - это подтверждение важности его проведения. В этой связи необходимо обеспечить его организацию на высшем уровне. Особое внимание должно быть уделено участию регионов России, зарубежных стран, официальных делегаций, глав международных организаций и представителей бизнес-сообщества"
- вице-премьер России Александр Новак
В два раза вырастет и площадь экспозиций форума – свои стенды представят регионы Кавказа, они отразят результаты национальных проектов и целей и поведают о планах их развития до 2030 года.
"Событие, которое состоялось в мае этого года, привлекло большой интерес: площадку посетило порядка 3 тыс человек, включая руководителей и представителей органов власти, отраслевых компаний, бизнесменов, экспертов, ведущих СМИ. Статус, который получило мероприятие согласно указу президента Российской Федерации, - это подтверждение важности его проведения. В этой связи необходимо обеспечить его организацию на высшем уровне. Особое внимание должно быть уделено участию регионов России, зарубежных стран, официальных делегаций, глав международных организаций и представителей бизнес-сообщества"
- вице-премьер России Александр Новак