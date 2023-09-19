Второй Кавказский инвестфорум весной примут Минводы

Второй по счету Кавказский инвестиционный форум пройдет весной будущего 2024 года в Минеральных Водах, его участники обсудят вопросы развития внутреннего туризма, транспорта, промышленности, энергетики и АПК Большого Кавказа.

Весной будущего года Минеральные Воды примут уже второй Кавказский инвестиционный форум, главной темой которого станет "Большой Кавказ - от моря до моря", говорится в сообщении Росконгресса.

"Основную концепцию события предлагается определить как "Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие". Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое планируется посвятить межрегиональному взаимодействию как фактору экономического роста государства"

- Росконгресс

Оргкомитет форума уже провел организационное заседание, в ходе которого стало известно, что программа форума будет трехдневной: два дня основной программы, а третий день посвятят молодежной повестке. Это обусловлено обширным спектром задач, которые обсудят участники: они затронут вопросы развития внутреннего туризма и АПК, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, гуманитарной повестки и другие важные темы, передает ТАСС.

В два раза вырастет и площадь экспозиций форума – свои стенды представят регионы Кавказа, они отразят результаты национальных проектов и целей и поведают о планах их развития до 2030 года.

"Событие, которое состоялось в мае этого года, привлекло большой интерес: площадку посетило порядка 3 тыс человек, включая руководителей и представителей органов власти, отраслевых компаний, бизнесменов, экспертов, ведущих СМИ. Статус, который получило мероприятие согласно указу президента Российской Федерации, - это подтверждение важности его проведения. В этой связи необходимо обеспечить его организацию на высшем уровне. Особое внимание должно быть уделено участию регионов России, зарубежных стран, официальных делегаций, глав международных организаций и представителей бизнес-сообщества"

- вице-премьер России Александр Новак

В два раза вырастет и площадь экспозиций форума – свои стенды представят регионы Кавказа, они отразят результаты национальных проектов и целей и поведают о планах их развития до 2030 года.

"Событие, которое состоялось в мае этого года, привлекло большой интерес: площадку посетило порядка 3 тыс человек, включая руководителей и представителей органов власти, отраслевых компаний, бизнесменов, экспертов, ведущих СМИ. Статус, который получило мероприятие согласно указу президента Российской Федерации, - это подтверждение важности его проведения. В этой связи необходимо обеспечить его организацию на высшем уровне. Особое внимание должно быть уделено участию регионов России, зарубежных стран, официальных делегаций, глав международных организаций и представителей бизнес-сообщества"

- вице-премьер России Александр Новак