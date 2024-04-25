Вестник Кавказа

В Баку встретили премьер-министра Словакии

В Баку встретили премьер-министра Словакии
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Сегодня в Азербайджан с официальным визитом прилетел премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо – в Международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали официальные лица страны.

Сегодня в Баку с официальным визитом прилетел премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо.

Встречал главу правительства Словакии в Международном аэропорту Гейдар Алиев почетный караул, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В официальной встрече премьер-министра Словакии Роберта Фицо в аэропорту приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел страны Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Программа предстоящего визита словацкого премьера не сообщается.

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