В Баку встретили премьер-министра Словакии

Сегодня в Азербайджан с официальным визитом прилетел премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо – в Международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали официальные лица страны.
Сегодня в Баку с официальным визитом прилетел премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо.
Встречал главу правительства Словакии в Международном аэропорту Гейдар Алиев почетный караул, сообщает АЗЕРТАДЖ.
В официальной встрече премьер-министра Словакии Роберта Фицо в аэропорту приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел страны Фариз Рзаев и другие официальные лица.
Программа предстоящего визита словацкого премьера не сообщается.