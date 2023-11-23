Глава МИД Азербайджана отправился в Гамбию на саммит ОИС

Министр Джейхун Байрамов направляется с визитом в Гамбию. Он выступит на исламском саммите ОИС и проведет ряд встреч с официальными лицами.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вылетел в Гамбию. Рабочий визит будет двухдневным.

Глава МИД Азербайджана выступит на 15-м Исламском саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который будет проходить в Гамбии 4-5 мая, информирует министерство. Также в рамках визита Байрамов проведет ряд двусторонних встреч с высокопоставленными официальными лицами.