Ильхам Алиев: ОИС всегда поддерживал Азербайджан

Ильхам Алиев поблагодарил ОИС за осуждение политики Еревана против Баку. Он напомнил, что Армения на азербайджанских территориях учинила культуроцид и экоцид.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам пятой конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества.

В своей речи глава государства поблагодарил организацию за поддержку Азербайджана и осуждение оккупационной политики Армении.

"Организация исламского сотрудничества всегда осуждала продолжавшуюся тридцать лет агрессию и оккупационную политику Армении против Азербайджана, постоянно и последовательно поддерживала правое дело и территориальную целостность Азербайджана как во время второй Карабахской войны, так и в послевоенный период"

- Ильхам Алиев

Он напомнил, что Армения на территориях Азербайджана учинила культуроцид, экоцид и урбицид, а также установила свыше миллиона мин. Алиев подчеркнул, что Ереван оскорбил чувства всех мусульман мира, устроив геноцид против культурного наследия Азербайджана.

"Организация исламского сотрудничества решительно осудила и разрушение, разграбление Арменией исламских исторических и культурных памятников, святынь на наших ранее оккупированных территориях, и осквернение мечетей"

- Ильхам Алиев