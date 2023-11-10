Ильхам Алиев: препятствий для заключения мира с Арменией нет

Азербайджанский лидер заявил о том, что в настоящее время препятствий для заключения мирного договора между Баку и Ереваном нет. Также он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирную повестку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет.

«Больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Наша страна поддерживает региональную мирную повестку, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для подписания мирного договора и нормализации отношений между двумя странами»

– Ильхам Алиев

Данное заявление глава азербайджанского государства сделал в ходе встречи с государственным министром по вопросам Европы и Северной Америки МИД Великобритании Лео Докерти.