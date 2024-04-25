Вестник Кавказа

В Турции будут штрафовать за чрезмерное завышение цен

В Турции будут штрафовать за чрезмерное завышение цен
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции намерены ввести штрафы за то, что предприниматели искусственно завышают цены. Размер штрафа может быть свыше $31 тыс.

В парламенте Турции намерены принять законопроект, который позволит штрафовать компании, искусственно завышающие цены. Информацию об этом опубликовало турецкое издание Ekonomim. 

Сообщается, что сумма штрафа может быть больше $31 тыс. 

Ранее сообщалось, что лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган пообещал наказывать тех, кто чрезмерно увеличивает стоимость товаров и услуг, и заявил, что в отношении таких организаций будут применяться меры наказания. 

"На тех, кто нарушит положение о недопустимости непомерного повышения отпускной цены товара или услуги производителями, поставщиками и розничными предприятиями, будет наложен административный штраф в размере от 100 тыс лир (свыше $3 тыс) до 1 млн лир (более $31 тыс) за каждое нарушение"

- Ekonomim 

Также сообщается, что организации, которые будут искусственно создавать дефицит товаров на рынке, могут быть оштрафованы на сумму до $373 тыс. 

Кроме этого, ранее сообщалось, что глава Минфина республики завил о возможной стабилизации ситуации с ценами к 2026 году. 

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