Вестник Кавказа

Очередная протестная акция против закона об иноагентах проходит в Тбилиси

митинг в Грузии
© Фото: страница председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили в социальных сетях
В митинге возле здания грузинского парламента принимают участие несколько сотен демонстрантов. На данный момент никаких инцидентов не произошло.

Вечером 7 мая в Тбилиси стартовала очередная протестная акция против скандального закона об иноагентах.

Она проходит возле здания парламента Грузии. На площади собрались несколько сотен человек, которые принесли с собой национальные флаги и флаги Евросоюза. Акция проходит мирно, никаких столкновений между митингующими и полицейскими пока не было.

Напомним, в середине апреля законопроект об иноагентах был принят парламентом республики в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении. В третьем чтении он будет рассмотрен 13 мая.

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