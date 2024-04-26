Очередная протестная акция против закона об иноагентах проходит в Тбилиси

В митинге возле здания грузинского парламента принимают участие несколько сотен демонстрантов. На данный момент никаких инцидентов не произошло.

Вечером 7 мая в Тбилиси стартовала очередная протестная акция против скандального закона об иноагентах.

Она проходит возле здания парламента Грузии. На площади собрались несколько сотен человек, которые принесли с собой национальные флаги и флаги Евросоюза. Акция проходит мирно, никаких столкновений между митингующими и полицейскими пока не было.

Напомним, в середине апреля законопроект об иноагентах был принят парламентом республики в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении. В третьем чтении он будет рассмотрен 13 мая.