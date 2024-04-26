Вестник Кавказа

Рассмотрение закона об иноагентах в Грузии назначено на 13 мая

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Грузии рассмотрит закон об иноагентах 13 мая. Он будет поставлен на голосование в третьем чтении. Оппозиция намерена провести акцию протеста 11 мая.

Грузинский парламент намерен рассмотреть 13 мая законопроект об агентах иностранного влияния, сообщил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

Депутат подчеркнул, что закон будет поставлен на голосование в третьем чтении, добавив, что данная процедура предусматривает только редакционные поправки.

Отмечается, что противники законопроекта готовят масштабный митинг с участием в нем оппозиционеров из других регионов страны. Акция назначена на 11 мая.

Закон об иноагентах в Грузии

Закон об агентах иностранного влияния был принят в первом и во втором чтениях в апреле и мае. Это вызвало акции протеста среди грузинской оппозиции.

Против законопроекта выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также Европарламент.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1775 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Грузинская мечта&quot; обвинила Запад в финансировании оппозиции

"Грузинская мечта" обвинила Запад в финансировании оппозиции

Президент Грузии обсудила ситуацию в стране с главой Евросовета

Президент Грузии обсудила ситуацию в стране с главой Евросовета

ООН призвала Грузию отказаться от закона об иноагентах

ООН призвала Грузию отказаться от закона об иноагентах

МИД Грузии объяснил отказ премьер-министра лететь в США

МИД Грузии объяснил отказ премьер-министра лететь в США

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы