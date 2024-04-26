Рассмотрение закона об иноагентах в Грузии назначено на 13 мая

Парламент Грузии рассмотрит закон об иноагентах 13 мая. Он будет поставлен на голосование в третьем чтении. Оппозиция намерена провести акцию протеста 11 мая.

Грузинский парламент намерен рассмотреть 13 мая законопроект об агентах иностранного влияния, сообщил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

Депутат подчеркнул, что закон будет поставлен на голосование в третьем чтении, добавив, что данная процедура предусматривает только редакционные поправки.

Отмечается, что противники законопроекта готовят масштабный митинг с участием в нем оппозиционеров из других регионов страны. Акция назначена на 11 мая.

Закон об иноагентах в Грузии

Закон об агентах иностранного влияния был принят в первом и во втором чтениях в апреле и мае. Это вызвало акции протеста среди грузинской оппозиции.

Против законопроекта выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также Европарламент.