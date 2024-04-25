Таджикские пастухи и киргизские пограничники устроили перестрелку на границе

Небольшая стычка на киргизско-таджикской границе произошла сегодня днем, о ЧП сообщает погранслужба Киргизии. По предварительным данным, ранен один человек.

Чабаны со стороны Таджикистана и пограничники со стороны Киргизии вступили сегодня в перестрелку на границе. Информацию об инциденте распространила Погранслужба киргизского Госкомитета нацбезопасности.

В ведомстве рассказали, что около 12:20 по местному времени (09:20 мск) неподалеку от недалеко от села Ак-Босого, расположенного в Лейлекском районе Баткенской области, пограничники заметили граждан Таджикистана, которые пасли скот на территории Киргизии, причем расположившись на расстоянии 250-300 м от границы.

Пограничники потребовали, чтобы пастухи увели скот, но их слова были не просто проигнорированы: в итоге чабаны стали кидать камни в оппонентов.

"Один из чабанов совершил 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана. В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызской Республики произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана"

– Погранслужба Киргизии

Позже таджикистанские пограничники предоставили фотографии, на которых видно, что один из пастухов был ранен в ногу, однако произошло ли это в результате выстрела пограничников, сказать сложно.

Сейчас обстановка на границе стабильна. Однако в самом скором времени стороны проведут встречу для окончательного урегулирования ЧП.