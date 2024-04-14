Взаимный транзит узбекских и таджикских большегрузов станет проще

Узбекистан и Таджикистан упрощают взаимный транзитный проезд грузовых автомобилей через свои территории в третьи страны – новое соглашение позволит их водителям не получать для этого спецразрешение.

Не получать специального официального разрешения на транзитный провоз грузов через их территории позволит новое соглашение, которое подписали Таджикистан и Узбекистан.

Дополнительный протокол к соглашению о международном автомобильном сообщении президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал в Душанбе – его подробности опубликовал Минтранс Таджикистана, передает Trend.

Новый порядок вступит в силу после соответствующей ратификации протокола обеими странами. Как полагают в транспортном ведомстве Таджикистана, новые договоренности значительно сократят время транспортировки грузов и уменьшат риск порчи сельскохозяйственной продукции.

Напомним, с 2018 года водители грузовых трейлеров должные были получать специальное разрешение для транзитных перевозок по территории соседней страны, такое же разрешение касалось и пассажирских перевозок.