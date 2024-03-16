Вестник Кавказа

Турция упрощает таможенные операции с Азербайджаном и Грузией

Турция упрощает таможенные операции с Азербайджаном и Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Турции утвердил документ об упрощении таможенных процедур с Азербайджаном и Грузией по железнодорожному маршруту.

В скором времени между Азербайджаном, Турцией и Грузией вступит в силу договор, по которому таможенные операции между странами будут проходить в упрощенной форме. Соответствующий документ был утвержден главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сообщается, что речь идет о перевозках по железнодорожной магистрали по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Об этом пишет издание Resmi Gazete.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между Турцией, Азербайджаном и Грузией "О предварительном обмене данными для облегчения таможенных транзитных операций в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс"

- Resmi Gazete

Документ был подписал тремя странами в 2022 году в столице Азербайджана.

По нему будет упрощены условия перевозок товаров по железнодорожному пути, который проходит по территории трех государств.

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