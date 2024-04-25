«Бессмертный полк» организуют в школах Краснодара

В школах Краснодара пройдет акция «Бессмертный полк». Школьники почтут память защитников Родины, партизан и тружеников тыла.

Акция «Бессмертный полк» пройдет в школах столицы Краснодарского края, передает телеканал «Краснодар».

Отмечается, что образовательные учреждения краевого центра решили провести в своих стенах данную акцию, несмотря на отмену мероприятия в самом городе.

Телеканал добавил, что школьники почтут память защитников Родины, партизан, тружеников тыла и героев-пионеров. Кроме того, участники принесут фотографии детей войны.