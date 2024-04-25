По городам Турции прошел "Бессмертный полк"

В крупнейших городах Турции сегодня были организованы патриотические акции "Бессмертный полк". В Стамбуле состоялись сразу две акции.

Во многих городах Турции, включая Анкару, Анталью, Стамбул и Мерсин сегодня, в преддверии Дня Великой Победы, состоялись традиционные памятные акции "Бессмертный полк", посвященные подвигу погибших на Великой Отечественной войне и ушедшим из жизни ветеранам.

Анкара

Одной из центральных стала акция в турецкой столице, организованной российским посольством. Большая часть участников пришли с портретами своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны или прошедших через концентрационные лагеря нацистов. У всех были георгиевские ленты, огромное полотнище в георгиевских цветах было развернуто на посольской территории.

Официальный представитель России в Турции Алексей Ерхов обратил внимание на редкое сближение в этом году праздников Пасхи и Дня Великой Победы – так близко друг от друга они располагались в последние раз, что символично, в 1945 году, пишет ТАСС.

"Очень хорошо, что мы снова все собрались здесь, и память о наших отцах и дедах, которые ковали победу, объединяет нас. Это очень важно, потому что сейчас, как и 80 лет назад, неспокойно"

– Алексей Ерхов

Акция прошла с соблюдением всех мер безопасности и без нарушений, ее участники свободно ходили по Анкаре с георгиевскими лентами.

Стамбул

Сразу две акции "Бессмертный полк" прошли в Стамбуле, одна из них имела место на территории летней резиденции российского генконсульства. По завершении шествия была проведена памятная церемония у монумента российским морякам с подлодки "Морж", ушедшей на дно у Босфора ровно 107 лет назад, в последние годы Первой мировой войны.

Генеральный консул РФ Андрей Буравов подчеркнул, что Россия не забывает своих героев и их подвиги и сбережет память о них для следующих поколений россиян.

Второе шествие предварялось автопробегом, проехавшим по всему Стамбулу, и завершилось в Белградском лесу.

Выставка "Освобождение от нацизма"

Также в Анкаре, в Русском доме, сегодня стартовала выставка "Освобождение гот нацизма", на которой экспонированы документы и о военных преступлениях нацистов и боевым действиям красноармейцев против оккупантов. Основное внимание на выставке уделено Донбасской операции, благодаря которой в сентябре 1943 года был деоккупирован Донбасс.

Выставка организована при помощи Министерства культуры России и Центрального архива ФСБ.