Вестник Кавказа

На лето Алматы и города Европы свяжут прямые рейсы

На лето Алматы и города Европы свяжут прямые рейсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Попасть летом из Алматы в Грецию и Черногорию можно будет прямыми рейсами Air Astana. Перевозчик возобновляет полеты в Ираклион и Подгорицу.

Компания Air Astana возвращает в расписание прямые рейсы в Черногорию и Грецию, они будут осуществляться из Алматы и Астаны.

Авиарейс в Грецию будет осуществляться в Ираклион на Крите. Частота рейса - трижды в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам. Первый полет запланирован на 6 июня. Время в пути составит 6,5 часов.

В Черногорию самолеты будут летать с 8 июня в столичный аэропорт Подгорица. Планируется по три рейса в неделю из Алматы - по вторникам, пятницам и субботам, из Астаны - по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути из Алматы - семь часов, из Астаны - 6,5 часов.

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