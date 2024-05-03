Детокс организма. Диета для аллергиков. Марина Розенштейн | На здоровье!

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске аллерголог-иммунолог Марина Розенштейн объяснит, как сбросить старые настройки иммунной системы для того, чтобы избавиться от аллергических реакций. Мы узнаем, какие продукты стоит исключить, чтобы восстановить здоровую микрофлору кишечника и выселить из неё ненужных обитателей. Доктор расскажет о разработанном противодрожжевом протоколе, способным помочь людям с такими симптомами как: вздутие живота, постоянная усталость, отёки, набор веса. Также мы узнаем, какие продукты помогут разнообразить питание