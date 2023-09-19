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Форум инвестиций Кавказа стал ежегодным

Форум инвестиций Кавказа стал ежегодным
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российские власти приняли решение сделать ежегодной Кавказскую инвестиционную выставку, которая будет проходить в статусе форума: ее будет курировать заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Кавказская инвестиционная выставка станет ежегодной и изменит свой статус – она станет форумом, такой указ подписал президент РФ Владимир Путин, он уже опубликован на официальном портале правовой информации.

"Кавказский инвестиционный форум в Северо-Кавказском округе будет проводиться ежегодно"

- указ президента РФ

Документ определяет и председателя организационного комитета по подготовке и проведению форума, им назначен заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, передает ТАСС.

В правительстве давно вынашивали планы о переформатировании Кавказской инвестиционной выставки в СКФО в ежегодный инвестиционный форум.

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