Форум инвестиций Кавказа стал ежегодным

Опубликовано: 4:33, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские власти приняли решение сделать ежегодной Кавказскую инвестиционную выставку, которая будет проходить в статусе форума: ее будет курировать заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Кавказская инвестиционная выставка станет ежегодной и изменит свой статус – она станет форумом, такой указ подписал президент РФ Владимир Путин, он уже опубликован на официальном портале правовой информации.

"Кавказский инвестиционный форум в Северо-Кавказском округе будет проводиться ежегодно"

- указ президента РФ

Документ определяет и председателя организационного комитета по подготовке и проведению форума, им назначен заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, передает ТАСС.

В правительстве давно вынашивали планы о переформатировании Кавказской инвестиционной выставки в СКФО в ежегодный инвестиционный форум.